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الرياضة «غير مفيدة» قبل الإفطار للأصحاء

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أوضحت أخصائي التغذية منار مُنشي أن أبرز السلبيات التي يرتكبها الأشخاص في شهر رمضان هي تناول كميات كبيرة من الطعام، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة قبل وبعد الإفطار، موضحةً أن بعض الأشخاص الأصحاء لا يحتاجون إلى ممارسة الرياضة في هذا الوقت، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتسبب في «هبوط»، خاصة أن هؤلاء أجسامهم وأوزانهم طبيعية.

وأضافت لـ ”الخليج 365” إنه على الراغبين بممارسة الرياضة الاكتفاء بالمشي «المعقول» أو الهرولة بعيداً عن الإجهاد ولا تتجاوز الـ 20 دقيقة، ونصحت من يرغبون برفع الأوزان أن يكون اختيار التوقيت لما بعد الإفطار.

وحول أفضل المأكولات التي يتم تناولها مع مائدة الإفطار، ذكرت أن التمر يعتبر من أفضل المأكولات للبدء بهذه المائدة، معللةً ذلك لكون المعدة في وضع الخمول وهي بحاجة لأن تستقبل وجبة خفيفة بعيدة عن التخمة وما يسمى بـ «الاستلقاء»، وأضافت إنه بعد أكل التمر يُنصح بأداء الصلاة لأخذ وقت للمعدة، حتى العودة لأكل بقية الوجبات في مائدة الإفطار.

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