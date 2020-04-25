شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة «غير مفيدة» قبل الإفطار للأصحاء والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت لـ ”الخليج 365” إنه على الراغبين بممارسة الرياضة الاكتفاء بالمشي «المعقول» أو الهرولة بعيداً عن الإجهاد ولا تتجاوز الـ 20 دقيقة، ونصحت من يرغبون برفع الأوزان أن يكون اختيار التوقيت لما بعد الإفطار.
وحول أفضل المأكولات التي يتم تناولها مع مائدة الإفطار، ذكرت أن التمر يعتبر من أفضل المأكولات للبدء بهذه المائدة، معللةً ذلك لكون المعدة في وضع الخمول وهي بحاجة لأن تستقبل وجبة خفيفة بعيدة عن التخمة وما يسمى بـ «الاستلقاء»، وأضافت إنه بعد أكل التمر يُنصح بأداء الصلاة لأخذ وقت للمعدة، حتى العودة لأكل بقية الوجبات في مائدة الإفطار.
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