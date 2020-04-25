شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
فهذه الشخصية الفلكلورية لن تجوب في ليالي رمضان هذا العام طرقات ونوافذ مدن الأحساء وبلداتها، سيختفي وستختفي معه الأهازيج التي يتردد صداها في كل بيوت الأحياء الشعبية، حيث منعت القيود المفروضة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ظهور هذه العادة الشعبية المرتبطة بشهر رمضان منذ أزمان بعيدة، ما أجبر المسحرين الشعبيين على التوقف قسرا عن هذه المهنة بشكل مؤقت هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر عادات زمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.