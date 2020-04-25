شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الأطباء على الرعاية الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق البرنامج التعليمي لأسس الرعاية الحرجة للأطباء غير المتخصصين، ضمن مشروع التطوع الصحي الذي تشارك فيه الهيئة. وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن البرنامج مخصص لجميع الأطباء وموجه إلى جميع المستشفيات والقطاعات الصحية لتدريب الكوادر الصحية غير المتخصصين بالعناية المركزة، ورفع جاهزية المستشفيات لمواجهة جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن البرنامج جرى إعداده من خلال نخبة من المتخصصين داخل الهيئة وخارجها. وأشار المتحدث الرسمي للهيئة، إلى أن مبادرة التطوع الصحي والتي تشارك فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقدم مجموعة من البرامج التدريبية من خلال الإنترنت، إلى جانب المحاضرات الافتراضية والمحاكاة، لتؤهل الكوادر للانضمام للفرص التطوعية، مقدماً شكره وتقديره باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لكل أبطال الصحة الذين يبذلون الجهود العظيمة في مواجهة هذه الجائحة.

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