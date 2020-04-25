، جامعة المجمعة تنظم الملتقى الافتراضي المجتمعي "مسؤوليتنا في أزمة كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 4جلسات و6 محاور للسلامة الشخصية وتطوير الذات

تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة، "ملتقى جامعة المجمعة الافتراضي المجتمعي الأول" تحت عنوان "مسؤوليتنا في أزمة كورونا"، وذلك استكمالاً لجهود الجامعة بكافة وحداتها في إدارة أزمة جائحة كورونا والتعامل معها وفق الدور المنوط بها في خدمة أفراد المجتمع، وتقديم الخدمات التوعوية والأكاديمية في إطار ما وجهت به القيادات بدولتنا المباركة.

ويستهدف الملتقى أفراد المجتمع على المستوى الوطني، ويهدف إلى رفع وعي أفراد المجتمع حيال القضايا المتعلقة بأزمة كورونا، وكذلك إكساب الحاضرين المعارف والمهارات الاجتماعية والصحية والتقنية للتعامل مع الأزمة.

ويستمر الملتقى لمدة يومين خلال الفترة من 3 إلى 4 /9 /1441هـ، ويتم من خلاله تناول مجموعة من المحاور العلمية التي تقدم آليات إيجابية للتعامل مع الجائحة، ورفع الوعي المجتمعي حولها، وتشمل تلك المحاور مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع في ظل الأزمة الراهنة، كالسلامة الشخصية في ضوء أزمة كورونا، والتطبيقات والحلول التقنية في ضوء الأزمات، والاستثمار في العقول وتطوير الذات، وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تمثل حاجة مجتمعية في ضوء الوضع الراهن.

ويفتتح الملتقى، الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 3 رمضان، ويبدأ بكلمة من وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري، يليها كلمة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ثم تبدأ الجلسات التي يديرها ويشارك بها نخبة من الأكاديميين بجامعة المجمعة، وسيكون رابط الملتقى ليوم الأحد https://cutt.us/mueduS ورابط الملتقى ليوم الاثنين https://cutt.us/mueduM

من جانبه أشار عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر والمشرف العام على الملتقى الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي، إلى أن هذا الملتقى يأتي بتوجيهات وبرعاية كريمة من مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، تأكيداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وإدارة أزماته بطريقة علمية تواكب ما تزخر به الجامعة من إمكانات مادية وبشرية.

وقال: إن "جامعة المجمعة إذ تطرح هذه المبادرة لأفراد المجتمع على المستوى الوطني فإنها تسهم في منظومة الدعم والرعاية المجتمعية التي تقدمها دولتنا المباركة على كافة المستويات لأبناء وطن يستحق".