محمد بن مسعود - الدمام - حفظًا لخصوصيتهم وحقوقهم.. والمنع يشمل المسوِّقين لأعمال تلك الجهات وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم. جاء ذلك في تعميم اطلعت "الخليج 365" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة. وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق المستفيدين

"التنمية الاجتماعية" تشدِّد على منع تصوير المستفيدين من الإعانات الخيرية فهد الغبيوي الخليج 365 2020-04-25 وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم. جاء ذلك في تعميم اطلعت "الخليج 365" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة. وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط. 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 Advertisements 01:40 AM اخر تعديل 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 03:29 AM حفظًا لخصوصيتهم وحقوقهم.. والمنع يشمل المسوِّقين لأعمال تلك الجهات حفظًا لخصوصيتهم وحقوقهم.. والمنع يشمل المسوِّقين لأعمال تلك الجهات وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم. جاء ذلك في تعميم اطلعت "الخليج 365" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة. وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط.

، "التنمية الاجتماعية" تشدِّد على منع تصوير المستفيدين من الإعانات الخيرية ،

المصدر : الخليج 365

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