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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.
من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.
تكليف "حمود العتيبي" مديراً لمستشفى الخاصرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-25
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.
من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:36 AM
بقرار من مدير "الشؤون الصحية" بالرياض
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.
من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.
، تكليف "حمود العتيبي" مديراً لمستشفى الخاصرة ،
المصدر : الخليج 365
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