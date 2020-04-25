السعودية | رئيس شؤون الحرمين يثني على جهود إدارة الأمن: جهودهم مميزة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:06 صباحًا, 25 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أثنى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهود إدارة الأمن بالمسجد الحرام، لما يقدمونه من خدمات تنظيمية وأمنية، ومشاركة فاعلة مع الجهات العاملة.

وحث معاليه رجال إدارة الأمن على بذل المزيد من الجهود خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن دورهم في تقديم الخدمات وتنظيم الممرات وحراسة المرافق، ومشاركة رجال الأمن في تسهيل مهامهم التي يقومون بها في المسجد الحرام تأتي متوافقة لتطلعات ولاة أمر حفظهم الله.

وقدم معالي الرئيس العام شكره الجزيل لمنسوبي إدارة الأمن على جهودهم المميزة في المسجد الحرام ومرافقه، داعياً الله – عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء.

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