شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 86 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي, استمرار المراقبة على المنشآت, إذ أُغلق ٥ مراكز تسوق و ١٧ مطعماً و ٤٤ محلًا للمأكولات الشعبية, إلى جانب عدد من المنشآت المخالفة مثل "محال الحلويات والخياطة الرجالية والمفروشات والجولات", مشدداً على أن البلديات لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.
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