شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 86 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ٨٦ منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا ، في إطار توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص. وأكد مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي, استمرار المراقبة على المنشآت, إذ أُغلق ٥ مراكز تسوق و ١٧ مطعماً و ٤٤ محلًا للمأكولات الشعبية, إلى جانب عدد من المنشآت المخالفة مثل "محال الحلويات والخياطة الرجالية والمفروشات والجولات", مشدداً على أن البلديات لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.

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