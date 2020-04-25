شكرا لقرائتكم خبر عن بيسر وسهولة.. العائدون يغادرون مطار مدريد إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

غادرت رحلة الخطوط السعودية مطار مدريد الدولي وعلى متنها المواطنين العائدين إلى المملكة، وفق تأكيد سفارة المملكة لدى إسبانيا.

وودع منسوبو السفارة المواطنين والمواطنات في المطار، وتسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها مما مكنهم، من المغادرة بكل يسر وسهولة.

وقدمت السفارة شكرها وتقديرها لكافة الجهات المختصة في المملكة للجهود الكبيرة التي بذلتها ولتعاونها مع السفارة في ترتيبات عودة المواطنين.