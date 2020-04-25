شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يحث «أمن المسجد الحرام» على مضاعفة الجهود والان نبدء بالتفاصيل
وحث رجال إدارة الأمن على بذل المزيد من الجهود خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن دورهم في تقديم الخدمات وتنظيم الممرات وحراسة المرافق، ومشاركة رجال الأمن في تسهيل مهامهم التي يقومون بها في المسجد الحرام تأتي متوافقة لتطلعات ولاة أمر حفظهم الله.
وقدم الرئيس العام شكره الجزيل لمنسوبي إدارة الأمن على جهودهم المميزة في المسجد الحرام ومرافقه، داعياً الله - عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء.
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