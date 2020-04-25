شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على محلات بيع الأغذية والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة منطقة تبوك ببلدياتها الفرعية والتابعة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، جولاتها الميدانية الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومحلات الجزارة وبيع العصائر بالمحافظة، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، مؤكدة حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وأنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية، مبينة أنها شددت على تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وخاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك. وأشارت إلى أن أعمال الرقابة تشمل محال بيع الأغذية وأماكن تداولها وذلك لحلول شهر رمضان المبارك في الوقت التي تتخذ المملكة فيه عددا من الإجراءات الاحترازية؛ مما يتطلب تضافر الجهود والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

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