شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مشددة لضمان توافر منتجات رمضان بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة التجارة جولات رقابية على الأسواق في كافة مناطق المملكة، ومنها الشرقية؛ للتحقق من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1441هـ.

مراقبة العروض

وكشفت الجولات الرقابية التي قامت بها وزارة التجارة، عن توافر كافة السلع والمنتجات الرمضانية، وتوافر البدائل المناسبة لكل صنف، كما تقوم الوزارة بالتحقق من صلاحية المنتجات المتوافرة ومراقبة العروض التسويقية التي تعلن عنها الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم وجود خداع للمستهلك، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

خطة صحية

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية وفقاً للخطة التي وضعها أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وهي خطة صحية تتضمن القيام بحملات ميدانية تفتيشية للمنشآت الغذائية المستثناة من قرار الإغلاق، وكذلك أسواق النفع العام، وجميع مراكز التسوق، والتأكد من النظافة والتعقيم، ويقوم بتنفيذ الحملة مراقبون صحيون.

قدر المسؤولية

وقال المواطن ذيب القريشي إنه منذ بداية الأزمة ومنع التجول توافرت المنتجات الغذائية أكثر منها سابقاً، مبيناً أن الحكومة والمسؤولين على قدر المسؤولية، وأضاف إن هناك تنظيما على أبواب السوبر والهايبر ماركت لتنظيم الدخول لأعداد محددة وذلك لمنع الازدحام، إضافة إلى تعقيم العربات ووضع المعقمات، والقفازات للعملاء، وتنظيم الوقوف عند الكاشيرات، والالتزام بالمسافات الصحيحة، وأضاف: عندما نرى الكثير من الدول تعاني من أزمة في المواد الغذائية يتبين لنا أننا ننعم بحكومة وقيادة رشيدة، وننصح المواطنين بالامتثال والتعاون مع الدولة وذلك بالبقاء في المنازل، وعدم الاختلاط، وأكد أنه مبدئياً حصل عند الناس هلع من تناول البيض وأصبحوا يكدسونه في المنازل، بينما في هذه الأيام أصبح البيض متكدسا في المحلات، وهذا يدل على أنه ليس هناك أي نقص من الأساس، وإنما مشاكل في التوزيع وقد بينت الجهات المسؤولة للناس توافر جميع المنتجات، وأنصح الجميع بأخذ ما يكفيه لمدة يومين وذلك حتى لا تتلف هذه المنتجات، مبينا أنه في اليوم الذي يسبق رمضان لا يوجد أي زحام وذلك يدل على وعي المجتمع والتزامهم.

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تنظيم وترتيب

وقال المواطن محمد الشهري: إن المواد الغذائية متوافرة أفضل من السابق، إضافة إلى التنظيم والترتيب، مؤكداً أن الجهات المسؤولة تقوم بواجبها مع جميع المحلات مما ساعد على النظام، وأضاف إنه قبل دخول أي محل يقومون بتعقيم العربات وتوفير معقمات لليدين والقفازات وذلك لسلامة المتسوقين، إضافة إلى أن الدخول لأعداد محددة حتى لا يحصل ازدحام، ونصح الجميع بعدم تكديس المواد الغذائية، واتباع توجيهات الجهات المسؤولة.

تيسر الأمور

وقال المواطن عوض مبارك: إن الأمور متيسرة والمواد الغذائية متوافرة، مؤكداً أن المحلات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وأكد أنهم ملتزمون بالمسافات اللازمة عند دخول العملاء وداخل المحلات، وأوصي المواطنين بالدعاء للبلاد بأن يزيل الله عنها هذا الوباء.

فحص الحرارة

وقال المقيم محمد جمال: إن المنتجات جميعها متوافرة، مضيفاً إن المحلات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية وهي: منع الدخول لمن هم أقل من ١٥ عاماً، وبعض المحلات تقوم بفحص الحرارة للعملاء، وتعقيم العربات، وأوصي الجميع بالالتزام والبقاء في المنزل.