شكرا لقرائتكم خبر عن ساعتان مدة العمل بسوق أغنام الظهران والان نبدء بالتفاصيل

حددت بلدية الظهران أوقات العمل بسوق الأغنام المؤقت بمدينة الظهران لشهر رمضان المبارك ليكون من الساعة ٢ ظهراً إلى الساعة ٤ عصراً يوميا على مدار الأسبوع. يذكر أن بلدية الظهران قد افتتحت مؤخرا سوقا مؤقتا للأغنام في حي الدوحة الجنوبية على مساحة 10 آلاف متر مربع للحد من الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على الأسواق المركزية، ودعما لأهالي مدينة الظهران لظروف منع التجول بسبب فيروس كورونا ، وحصرت أسعار الذبائح بمبالغ تتراوح بين 970- 1200 ريال حسب حجم الذبيحة، حيث تنقلها البلدية للمسلخ بعد أن يقوم الشخص بشرائها ثم تتم عملية تجهيزها وتغليفها حسب المعايير الصحية وبإشراف طبيب مختص. وأوضح رئيس بلدية الظهران م. محمد الجاسم أن سوق الأغنام المؤقت تمت إقامته وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة وتهدف لسلامة الأفراد المتسوقين والعاملين.

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