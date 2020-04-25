شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طلبات عبوات مياه زمزم إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد الموكلي، أن منصة «هناك» الإلكترونية تبدأ في استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم اعتبارا من بعد غد الإثنين 4 رمضان، وعلى نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة.

وأضاف إن إحدى الشركات ستقوم بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجيا في مناطق المملكة خلال عشرة أيام ابتداء من بعد غد، وذلك وفق آليات وإجراءات جرى التوافق عليها تعاقديا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها، مؤكدا أن هذه الحلول المؤقتة ستنفذ وفق الشراكة والتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على المياه المباركة، موضحا أنه سيتم إيقاف تلك الحلول عند زوال هذه الجائحة -بإذن الله وتوفيقه- والعودة إلى الوضع السابق وفق برنامج ضيوف الرحمن.

وقال: انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وتوجيهات رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ عبدالرحمن السديس على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات 5 لترات لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وتلبية لطالبي المياه المباركة عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة «هناك» الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على المياه المباركة إلكترونيا.