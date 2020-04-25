شكرا لقرائتكم خبر عن بيع المأكولات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

مع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حول العالم وما يتبعه من قيام الدول المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، سواء فرض منع التجول والتوعية بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات تقوم عائلة مسلمة في بانكوك ترتدي أقنعة واقية ببيع الطعام بالقرب من مسجد مغلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وسط تفشي مرض كورونا المستجد في بانكوك. من جهة أخرى تشهد العديد من الدول العربية والإسلامية العديد من المظاهر الرمضانية والتي تختلف من دولة لأخرى في أضيق النطاق خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم بث رسائل توعوية مختلفة حول أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خاصة ما يتعلق بالزحام في الأسواق والمولات وغيرها من المواقع لعدم ظهور حالات جديدة في شهر رمضان المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيع المأكولات وسط إجراءات احترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.