شكرا لقرائتكم خبر عن بيع المأكولات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى تشهد العديد من الدول العربية والإسلامية العديد من المظاهر الرمضانية والتي تختلف من دولة لأخرى في أضيق النطاق خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم بث رسائل توعوية مختلفة حول أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خاصة ما يتعلق بالزحام في الأسواق والمولات وغيرها من المواقع لعدم ظهور حالات جديدة في شهر رمضان المبارك.
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