شكرا لقرائتكم خبر عن الشراء الإلكتروني يسيطر على تعاملات أسواق المواشي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسواق المواشي بحاضرة الدمام، حركة طبيعية، ولوحظ غياب الزحام والتدافع المعتاد في الأعوام السابقة، وذلك قبيل حلول رمضان المبارك وتحديدا أمس الأول الخميس واتجه العديد من المواطنين للشراء الإلكتروني.

وذكر متعاملون أن ذلك يعود إلى أسباب عدّة، من أهمها وجود منع التجول في بعض الأحياء والمحافظات والمدن، بالإضافة إلى ضرورة وجود التباعد، الأمر الذي دفع العديد من المشترين إلى الاتجاه لشراء المواشي عن طريق التطبيقات، تسهيلًا عليهم.

ورصدت ”الخليج 365”، في جولة ميدانية، وجود وفرة في أنواع عديدة من المواشي، بالإضافة إلى التفاوت في الأسعار، وتراوحت أسعار رأس النعيمي بين 800 إلى 1300 ريال، وبالنسبة للحري بين 800 إلى 1100 ريال.

ولا تزال العمالة منتشرة في مساحات الأسواق؛ لاستقبال الزبائن؛ لعرض أسعار الأغنام عليهم، لكسبهم للشراء، الأمر الذي يسبب تشوهًا بصريًا، ومخالفة للأنظمة.

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وأوضح المواطن جابر المالكي «متعامل» لـ ”الخليج 365”، أنه لاحظ وفرة في أنواع المواشي في السوق منذ دخوله، مشيدًا بهذه الخطوة في ظلّ الظروف الراهنة، موضحًا أن أسعار المواشي مرتفعة قليلًا، إلا أنه يتنقل بين الأحواش لانتقاء الأفضل والأقل سعرًا بحسب إمكانايته.

وأفاد بأن هناك سهولة في الشراء؛ لعدم وجود زحام في السوق، الأمر الذي جعله لا يأخذ وقتًا طويلًا كما كان في السابق.

وقال المواطن عبدالرحمن المنتشري «متعامل» إنه انتقل بين الأحواش، ولاحظ وجود أسعار وصفها بـ «المعقولة»، مقارنة بأسواق أخرى للمواشي، مضيفًا إن هذه الأسعار تتفاوت بين الـ 1000 ريال وتصل إلى الـ 1400 ريال، وأن هذا يعتبر من المواسم المهمة لشراء المواشي، لدخول شهر رمضان.