شكرا لقرائتكم خبر عن تمور الأحساء في مقدمة الموائد والان نبدء بالتفاصيل
وقال تاجر التمور علي الياسين: تمثل تمور الأحساء وبأصنافها المختلفة تميزا كبيرا حيث وجدت طلبا كبيرا قبل شهر رمضان المبارك وكذلك هذه الأيام خصوصا صنف الإخلاص كون هذه التمور تتقدم موائد الإفطار في كل بيت طيلة أيام الشهر الكريم.
وقال تاجر التمور محمد بن ردعان: إن هناك طلبا على تمور الأحساء حيث تقدم على موائد الإفطار في هذا الشهر المبارك، كما أن هناك طلبا على دبس التمر.
وأوضح مدير مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء م. محمد السماعيل أن الدبس الأحسائي هو «شراب مُركّز حلو الطعم يُستخلص من التمور» وله طرق عديدة في التعبئة والتغليف.
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