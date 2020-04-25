شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نسخة عمرها 7 قرون من «صحيح البخاري» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الرئاسة، أن صحيح البخاري يعد لدى جمهور المسلمين أصح كتاب بعد كتاب الله - عز وجل - إذ تبوأ مكانةً دينية وعلمية وتاريخية عالية، وتلقته الأمة بالقبول على مدى أربعة عشر قرنًا.
وتعود النسخة المخطوطة لدى رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى نحو سبعة قرون إذ تم نسخها سنة ( 746 هـ ) على يد الناسخ محمد بن عثمان الحنبلي.
وتحوي المخطوطة المذهَّبة، كتاب صحيح البخاري كاملاً من بدايته وحتى نهايته في مجلد واحد يتضمن كافة أبواب الصحيح وأحاديثه.
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