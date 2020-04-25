شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ماء زمزم على منسوبي الهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة، لتنسيق الأعمال التطوعية بتقديم برنامج «السقيا» لمنسوبي جمعية الهلال السعودي، بالتنسيق مع مشرف مراكز هيئة الهلال الأحمر بالمسجد الحرام د. خالد الثقفي. وأوضح مدير عام الإدارة خالد الشلوي أن البرنامج يأتي ضمن حزمة مبادرات تقوم بها الإدارة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس. وأشار الشلوي إلى أن المبادرة تأتي ضمن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، «برا بمكة» عرفانًا وتقديرًا للجهود التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر السعودي.

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