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«خيرات الرياض» لدعم المبادرات الخيرية

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، دشن وكيل الإمارة د. فيصل السديري أمس منصة مبادرة «خيرات الرياض»، بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة. ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري وغير الربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الأهلية والتعاونية.

وتتضمن مبادرة «خيرات الرياض» تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة المنقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة ، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج.

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