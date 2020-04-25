شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرات الرياض» لدعم المبادرات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن مبادرة «خيرات الرياض» تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة المنقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج.
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