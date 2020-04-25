شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية لـ 229,266 محتاجا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية السودان الشقيقة، بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، وممثلي منظمة العون الإنساني والاغتنام للتنمية البشرية. وسيجري توزيع 38.000 سلة غذائية في ولايات الخرطوم، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، وسنار بجمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 229.266 فردا لسد حاجة الأسر الموجودة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بالتنسيق مع الحكومة السودانية.

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