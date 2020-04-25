شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف سلة تموينية لباكستان والان نبدء بالتفاصيل

دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، مشروع توزيع 20،000 سلة غذائية بجمهورية باكستان الإسلامية، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

حضر حفل التدشين في إسلام آباد حاكم إقليم البنجاب شودري سرور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير فرع المركز في باكستان د. خالد العثماني. وسيتم توزيع السلال بعشر مناطق في إقليم البنجاب بالتنسيق مع حكومة الإقليم، وسيستفيد من المشروع حوالي 120 ألف شخص موزعين في عشر مقاطعات بإقليم البنجاب، بحيث تقوم مؤسسة «حياة» بتوزيع السلال، ليتم إيصالها وتسليمها لمنازل المستفيدين والمحتاجين وذلك لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا.