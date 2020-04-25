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بدء التسجيل للفصل الصيفي بجامعة نجران

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تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران اليوم استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، ولمدة أسبوع وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، للراغبين في الدراسة من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل د. زهير العمري، أن الفصل الصيفي سيبدأ في 8 شوال من العام الجاري، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما سيتم إتاحة قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية الأحد 28 من شهر ذي القعدة، لمدة ثلاثة أيام، كما سيتم تسليم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.

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