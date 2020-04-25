، تكليف "حمود العتيبي" مديراً لمستشفى الخاصرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقرار من مدير "الشؤون الصحية" بالرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.

من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.