، صحيفة "جزائرية".. "هلال سوداني" رفض "النصر" ومصادر نصراوية تنفي مفاوضة اللاعب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة النهار الجزائرية إأن اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني نجم نادي أولمبياكوس قد رفض الانتقال لنادي النصر في الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن اللاعب غير متحمس في الوقت الحالي لخوض تجربة في منطقة الخليج العربي حيث أبدى اللاعب رغبته في استكمال عقده مع ناديه أولمبياكوس.
وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب ليحل بديلاً عن النيجيري أحمد موسى والذي لم يقدم حتى الآن ما تطمح إليه جماهير الفريق.
مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر نفت وجود أي مفاوضات بين اللاعب والإدارة وأن ما تردد ما هو إلى شائعات اعتادت عليها الأندية السعودية قبل أي موسم انتقالات.هلال سوداني أولمبياكوس النصر
صحيفة "جزائرية".. "هلال سوداني" رفض "النصر" ومصادر نصراوية تنفي مفاوضة اللاعبمحمد السيّد الخليج 365 2020-04-25
قالت صحيفة النهار الجزائرية إأن اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني نجم نادي أولمبياكوس قد رفض الانتقال لنادي النصر في الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن اللاعب غير متحمس في الوقت الحالي لخوض تجربة في منطقة الخليج العربي حيث أبدى اللاعب رغبته في استكمال عقده مع ناديه أولمبياكوس.
وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب ليحل بديلاً عن النيجيري أحمد موسى والذي لم يقدم حتى الآن ما تطمح إليه جماهير الفريق.
مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر نفت وجود أي مفاوضات بين اللاعب والإدارة وأن ما تردد ما هو إلى شائعات اعتادت عليها الأندية السعودية قبل أي موسم انتقالات.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:04 AM
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:44 AM
قالت صحيفة النهار الجزائرية إأن اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني نجم نادي أولمبياكوس قد رفض الانتقال لنادي النصر في الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن اللاعب غير متحمس في الوقت الحالي لخوض تجربة في منطقة الخليج العربي حيث أبدى اللاعب رغبته في استكمال عقده مع ناديه أولمبياكوس.
وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب ليحل بديلاً عن النيجيري أحمد موسى والذي لم يقدم حتى الآن ما تطمح إليه جماهير الفريق.
مصادر قريبة الصلة من إدارة نادي النصر نفت وجود أي مفاوضات بين اللاعب والإدارة وأن ما تردد ما هو إلى شائعات اعتادت عليها الأندية السعودية قبل أي موسم انتقالات.
، صحيفة "جزائرية".. "هلال سوداني" رفض "النصر" ومصادر نصراوية تنفي مفاوضة اللاعب ،
المصدر : الخليج 365
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