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شهد مغرب الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، يبذل رجال الأمن بمنطقة جازان جهوداً كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 01:32 AM
لقطات مصورة رصدتهم بالنقاط المرورية في مغرب أول أيام رمضانشاهد.. لحظة إفطار أفراد مرور جازان أثناء تنفيذ مهام منع التجول
شهد مغرب الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان في عدد من النقاط والمواقع لمنع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، يبذل رجال الأمن بمنطقة جازان جهوداً كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً.
، شاهد.. لحظة إفطار أفراد مرور جازان أثناء تنفيذ مهام منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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