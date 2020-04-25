بالفيديو..شاب يستعرض بإطلاق النار داخل منزله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، استعراض شاب بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل منزله. وثق مقطع فيديو متداول، استعراض شاب بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل منزله. وظهر الشاب وهو يفرغ خزنة رشاش بالكامل ويستبدلها بأخرى، بينما يتواجد أشخاص بجانبه. وطالب متداولو المقطع بسرعة القبض على الشاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

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