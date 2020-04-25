شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكلباني: سبب وقفي عن الخطابة لا يهم أحد المهم أنني عدت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

امتنع الشيخ عادل الكلباني من الإجابة على سؤال حول سبب إيقافة عن الخطابة، من قبل.

وكان الإعلامي عبدالله المديفر وجه سؤالا للكلباني خلال برنامج " الليوان " ،حول سبب إيقافه لمدة 13 عامًا، قائلا له: " اختلفوا الناس وتضاربت الأقوال حول سبب الإيقاف، فلماذا أوقفت " .

ورد الكلباني قائلا: " سبب وقفي عن الخطابة، لا يهم أحد، المهم أنني عدت مرة أخرى بأمر الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض " .

وأضاف: " المهم أنا عرفت الدرس واستفدت " ،دون أن يتطرق للأسباب.