شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكلباني: سبب وقفي عن الخطابة لا يهم أحد المهم أنني عدت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):امتنع الشيخ عادل الكلباني من الإجابة على سؤال حول سبب إيقافة عن الخطابة، من قبل.
وكان الإعلامي عبدالله المديفر وجه سؤالا للكلباني خلال برنامج " الليوان " ،حول سبب إيقافه لمدة 13 عامًا، قائلا له: " اختلفوا الناس وتضاربت الأقوال حول سبب الإيقاف، فلماذا أوقفت " .
ورد الكلباني قائلا: " سبب وقفي عن الخطابة، لا يهم أحد، المهم أنني عدت مرة أخرى بأمر الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض " .
وأضاف: " المهم أنا عرفت الدرس واستفدت " ،دون أن يتطرق للأسباب.
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