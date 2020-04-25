شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة اختراقه لقطاع المواد الغذائية:«كنا نبيع الخضار في السوق» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف المواطن السعودي عبدالله الغيث قصة دخوله إلى قطاع المواد الغذائية في المملكة.

وقال خلال برنامج "نقدر" على قناة السعودية إن الأمر بدأ بقيامه بشراء الخضروات والقيام ببيعها في أسواق الراجحي.

ولفت إلى أنه بعد فترة عمل بتجارة التمور مع شقيقه وتتدرج في هذا العمل إلى أن اتقنه، وقام بتأسيس شركة في هذا القطاع.

وأوضح أن جميع العاملين في الإدارات لديه مواطنين من المملكة .