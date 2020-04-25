عادل الزهراني: «كبار السن يسيطرون على الساحة الفنية بالمملكة» (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال الفنان الشاب عادل الزهراني " ديقو" إن مجال التمثيل في المملكة لا يستقطب مشاهير جدد. قال الفنان الشاب عادل الزهراني " ديقو" إن مجال التمثيل في المملكة لا يستقطب مشاهير جدد. وأضاف "الزهران" خلال استضافته في برنامج "ريتويت" : نادر ما يستقطب مجال التمثيل مشاهير جديدة والسبب انه لازال يتربع ممثليين على الساحة رغم كبر سنهم.

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