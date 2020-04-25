- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن قصاصة صحفية توثق توقيت الدوام الحكومي في رمضان عام 1352هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وثقت قصاصة صحفية توقيت الدوام الحكومي في رمضان عام 1352هـ، حيث يبدأ عند الساعة الـ3 مساءً وحتى الـ8 مساءً، حسب التوقيت "الغروبي". "التوقيت الغروبي من غروب شمس كل يوم"
ويعتبر التوقيت الغروبي معمول به قبل 35 سنة تقريبا، وسمي بالغروبي لأن الناس تعاير الساعة يوميا عند غروب الشمس.
ويكون غروب الشمس عند الساعة 12 تماما، وهو وقت أذان صلاة المغرب، وعليه يكون وقت صلاة العشاء عند الساعة 1 .
كانت هذه تفاصيل خبر قصاصة صحفية توثق توقيت الدوام الحكومي في رمضان عام 1352هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.