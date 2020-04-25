شكرا لمتابعة خبر عن قصاصة صحفية توثق توقيت الدوام الحكومي في رمضان عام 1352هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثقت قصاصة صحفية توقيت الدوام الحكومي في رمضان عام 1352هـ، حيث يبدأ عند الساعة الـ3 مساءً وحتى الـ8 مساءً، حسب التوقيت "الغروبي". "التوقيت الغروبي من غروب شمس كل يوم"

ويعتبر التوقيت الغروبي معمول به قبل 35 سنة تقريبا، وسمي بالغروبي لأن الناس تعاير الساعة يوميا عند غروب الشمس.

ويكون غروب الشمس عند الساعة 12 تماما، وهو وقت أذان صلاة المغرب، وعليه يكون وقت صلاة العشاء عند الساعة 1 .