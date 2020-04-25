مقطع يوثق ما يحدثُ في مساجد مكة أثناءَ تعليق أداء الجُمع والجماعات (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو ما يحدثُ في مساجدِ و جوامعِ مكة المكرمة أثناءَ فترة تعليق أداء الجُمع والجماعات. أظهر مقطع فيديو ما يحدثُ في مساجدِ و جوامعِ مكة المكرمة أثناءَ فترة تعليق أداء الجُمع والجماعات. واستعرض المقطع بعض الأمور التي تحدث في مساجد مكة خلال تعليق الجمع ومنها التعقيم والتنظيف، تهيئة المساجد للمصلين. وحول أعداد المساجد والجوامع التي تم الانتهاء منها، منطقة مكة المكرمة 1140، جدة 578، الطائف 459، القنفذة 86، الليث 70، أضم 99، العرضيات 50، الخرمة 98، رنية 96، المويه 11، تربة 53، ميسان 97، الجموم 55.

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