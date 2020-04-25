إطلاق تطبيق "مُقيم" على الجوالات

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أطلقت المديرية العامة للجوازات، تطبيق "مقيم" على الهواتف الزكية؛ لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل سريع. أطلقت المديرية العامة للجوازات، تطبيق "مقيم" على الهواتف الزكية؛ لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل سريع. يأتي ذلك لرفع مستوى الخدمة في بوابةمقيم الإلكترونية، فيما يُمكن تنزيل التطبيق من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا .

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