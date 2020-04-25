شكرا لمتابعة خبر عن " السحمة " أول مدينة بالمملكة يصدح فيها أذان المغرب برمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):لمعت مدينة السحمة وعردة، جنوب شرق الربع الخالي بين مدن المملكة بوصفهما أول مكان يصدح فيه أذان المغرب، حيث يفطر الناس عند تمام الساعة الـ5:41.
وبرزت مدينة حقل الواقعة في الشمال الغربي من خارطة المملكة بوصفها آخر المدن إفطاراً، إذ يفطر أهلها الساعة الـ7:12، بفارق يبلغ نحو 01:31 بين جنوب شرق السعودية وشمال غربها.
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