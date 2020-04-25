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السماح بعمل أنشطة جديدة خلال رمضان حتى الساعة 3 فجراً .. تعرفوا عليها

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أضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية قائمة جديدة من المحلات يسمح لها بالعمل خلال شهر رمضان من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 3 فجراً، وذلك حسب البيان الصادر من وزارة الداخلية.
وضمت القائمة السماح لمحلات، الفول والبوفيهات واللقيمات، ومحلات “البوظة” الأيسكريم، ومحلات تقديم المشروبات والكوفي شوب، ومحلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، والبيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو، ومحلات بيع الحلويات.
يذكر أن تقديم خدمات المطاعم والمحلات المضافة، يكون للطلبات الخارجية، عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

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