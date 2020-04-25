«الغذاء والدواء» تُعلن قائمة بكميات الأغذية والمشروبات المطلوب تناولها في رمضان

أعلنت «هيئة الغذاء والدواء»، اليوم الجمعة، قائمة بالسعرات الحرارية الواجب توافرها في الأغذية والمشروبات التي نتناولها على مائدة رمضان يوميًا.

وقالت الهيئة عبر تويتر: بالتعرّف على السعرات الحرارية لبعض أصناف مائدتك الرمضانية، يمكنك مراقبة احتياجك اليومي منها خلال الشهر الكريم.

وأوضحت الهيئة، أن 100 جم من البقلاوة تمنح 390 سعرًا حراريًا، ومثلها من الكنافة تعطي ما بين 350 ـ 450 سعرًا، كما أن 100 جم من بلح الشام تمنح 450 سعرًا فيما يمنح نفس الوزن من البسبوسة 340 سعرًا.

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ولفتت الهيئة، إلى أن قطعة من القطائف تعطي 430 سعرًا حراريًا، و240جم من المهلبية تعطي 340 سعرًا.

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