مصادر لـ«عاجل»: ضوابط للسماح للبوفيهات و«الكوفي شوب» والمخابز بالعمل في رمضان

قالت مصادر، لـ«عاجل»، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ستسمح للبوفيهات ومحال الحلوى والفول بالعمل، ضمن الأنشطة المسموح بالعمل في شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر، أن السماح بالعمل سيشمل، «الكوفيهات ومحال الآيس كريم وتقديم المشروبات (الكوفي شوب)، وتقديم العصائر الطازجة، والمخابز اليدوية، والمشروبات الباردة».

وسيكون عدد العمالة في تلك الأنشطة، وفق المصادر، محددًا بشكل استرشادي على أن يكون لأمين المنطقة أو المحافظة، تحديد ما يراه مناسبًا وفقًا للأوامر السامية.