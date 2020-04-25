إمارة مكة: السماح لـ20 نشاطًا تجاريًّا إضافيًّا بالعمل في رمضان

أوضحت إمارة مكة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، سمحت بالعمل لـ20 نشاطًا تجاريًّا بالعمل في شهر رمضان المبارك.

وأضافت الإمارة، عبر «تويتر»، أن الأنشطة المشار إليها مسموح لها بالعمل في الفترة من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الثالثة فجرًا، مع التأكيد على مراعاة تقديم الطلبات الخارجية عن طريق التطبيقات الذكية.

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