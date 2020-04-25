وزارة الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات

تتعلق بمتابعة فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة أنه وبالتعاون مع هيئة الاتصالات فقد تمت إتاحة خدمة موعد للتصفح مجانًا ودون استهلاك بيانات سواءً عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني؛ بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا التقييم الذاتي والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.
وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة موعد وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع، مبينة أن الخدمة مهمة جدًا ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم) ومتوافرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتة الانتباه إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي؛ للاطمئنان على صحة المستفيد إضافة إلى من حوله والتأكد من سلامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلًا للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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