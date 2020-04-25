بالصور.. الجوازات تنهي إجراءات 120 معتمرًا مصريًا

بالتنسيق مع وزارة الحج
أنهت المديرية العامة للجوازات، إجراءات 120 معتمرًا مصريًا، ليغادروا إلى بلادهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وقالت «مديرية الجوازات»، عبر «تويتر»، إنها أنهت إجراءات 120 معتمرًا من الجنسية المصرية غادروا إلى بلادهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأضافت المديرية، أن إنهاء الإجراءات جاء بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.
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