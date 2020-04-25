

أملج 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

شارك محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم رجال الأمن المتواجدين في الميدان إفطارهم, حيث يتوزعون في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق أمر منع التجول.

وقدم المحافظ شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط التفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة.

// انتهى //

01:49ت م

0214



أملج 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسشارك محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم رجال الأمن المتواجدين في الميدان إفطارهم, حيث يتوزعون في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق أمر منع التجول.وقدم المحافظ شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا , مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي تقديراً لدورهم الفعّال وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط التفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة.// انتهى //01:49ت م0214

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ أملج يشارك رجال الأمن إفطارهم في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.