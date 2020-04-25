السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينافاسو إلى 616 حالة مؤكدة



واغادوغو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو اليوم سبع حالات جديدة مؤكدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة في بوركينافاسو أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 41 حالة حتى الآن.

// انتهى //

01:33ت م

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واغادوغو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو اليوم سبع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 حالة ، وذلك منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.وأفاد بيان لوزارة الصحة في بوركينافاسو أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 41 حالة حتى الآن.// انتهى //01:33ت م0213

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