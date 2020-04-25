السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس



تونس 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

سجلت تونس اليوم 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19849 تحليلاً .

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.

وظلت العاصمة تونس وفق ذات البيان تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ 199 حالة ، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 91 حالة.

// انتهى //

00:47ت م

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تونس 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسسجلت تونس اليوم 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 438 تحليل.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19849 تحليلاً .وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.وظلت العاصمة تونس وفق ذات البيان تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ 199 حالة ، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 91 حالة.// انتهى //00:47ت م0212

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