السعودية اليوم / صحة عسير تطلق خطتها التوعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك



أبها 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير خطتها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك ، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم المحتويات الموثوقة للمستفيدين بما يتناسب مع احتياج المجتمع خلال الشهر الفضيل وفق المحددات المعتمدة من وزارة الصحة.

وتتضمن الخطة نشر العديد من الرسائل اليومية المكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، للتوعية من

// انتهى //

00:24ت م

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أبها 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسأطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير خطتها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك ، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم المحتويات الموثوقة للمستفيدين بما يتناسب مع احتياج المجتمع خلال الشهر الفضيل وفق المحددات المعتمدة من وزارة الصحة.وتتضمن الخطة نشر العديد من الرسائل اليومية المكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، للتوعية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) وتوعية أفراد المجتمع كافة بالنصائح اللازمة خلال الصيام ، إلى جانب نشر رسائل صوتية يومية من أطباء متخصصين ، وتنظيم مسابقات رمضانية و"فيديوهات" توعوية بعدة لغات ، إضافة إلى تقديم فقرة لأكثر الأسئلة أهميةً والإجابة العلمية الدقيقة عنها ،// انتهى //00:24ت م0209

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