اقتصادي / ترامب يوقّع حزمة مساعدات إضافية بقيمة 500 مليار لمواجهة تداعيات كورونا



واشنطن 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، خطة دعم اقتصادي إضافية تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء

وقال ترامب في أثناء توقيعه الحزمة في البيت الأبيض: "إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة، وخبر جيد للعمّال".

وأعلن أنه سيتم تزويد الاحتياطي الفيدرالي بنحو 75 مليون برميل نفط، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة لدعم قطاع الطيران.

وتوقع الرئيس الأميركي أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل بقوة مع تراجع أزمة كورونا وزيادة الطلب.

وتم تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.

// انتهى //

23:42ت م

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واشنطن 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، خطة دعم اقتصادي إضافية تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا وقال ترامب في أثناء توقيعه الحزمة في البيت الأبيض: "إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة، وخبر جيد للعمّال".وأعلن أنه سيتم تزويد الاحتياطي الفيدرالي بنحو 75 مليون برميل نفط، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة لدعم قطاع الطيران.وتوقع الرئيس الأميركي أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل بقوة مع تراجع أزمة كورونا وزيادة الطلب.وتم تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.// انتهى //23:42ت م0197

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