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«السديس» يدشن «مصلى المكبرية» بالمسجد الحرام

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام والذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد - والمقدرة مساحته بـ ٢١٠م٢ - على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث تم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال ١٨ يوما فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين والخبراء السعوديين من منسوبي الوكالة، إضافةً إلى ٧٥ عاملا في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

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