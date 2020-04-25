شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشن «مصلى المكبرية» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
ووضع المصلى الجديد - والمقدرة مساحته بـ ٢١٠م٢ - على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث تم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال ١٨ يوما فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.
وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين والخبراء السعوديين من منسوبي الوكالة، إضافةً إلى ٧٥ عاملا في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.
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