شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب كميات من المخدرات بنجران وعسير والان نبدء بالتفاصيل

أحبط حرس الحدود، محاولات تسلل 8721 شخصاً، وتهريب نحو 1076 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير. كما أحبط تهريب 1377 كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير خلال شهر شعبان، وألقى القبض على المتورطين فيها، وعددهم ١٠١ شخص.

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