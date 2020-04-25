شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 32 طن بقوليات «منتهية الصلاحية» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة جدة، نحو 32 طنًا من البقوليات منتهية الصلاحية تم تخزينها في أحد المستودعات. وأوضحت الوزارة أنه تم حجز الكمية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقه.

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