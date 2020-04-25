، السعودية تفوز بلقب كأس العالم للألعاب الإلكترونية "فيفا 20" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حققت السعودية بطولة كأس العالم للمنتخبات للألعاب الإلكترونية "فيفا 20 Central" بقيادة الثنائي مساعد الدوسري وفراس البريكان بعد التغلب على مالطا (2-1).

حيث فاز فراس البريكان لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، ومساعد الدوسري لاعب الاتحاد للرياضات الإلكترونية، على ممثلي مالطا 2-1 بمجموع المباراتين.

وجاءت السعودية في مجموعة تضم إلى جانبها كلاً من قطر والإمارات وجنوب إفريقيا، حيث كسبت المنتخب القطري 11-0 في مجموع المباراتين، قبل أن تكسب الإمارات 10-5، فيما اختتمت دور المجموعات بالفوز على جنوب إفريقيا 8-1.

فيما واجهت في نصف النهائي منتخب لوكسمبورج، وانتصرت عليه 5-4 في مجموع المباراتين.

من جهته، عبر مساعد الدوسري عن سعادته بتحقيق البطولة، حيث كتب عبر حسابه في «تويتر»: "الحمدلله في هذا الشهر الكريم والظروف الصعبة، أحقق بطولة ممثلاً وطني الغالي في بطولة كأس العالم للمنتخبات.. أخي فراس البريكان كنت الحاسم والسند في أوقات الحسم".

من جانبه نشر فراس البريكان تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها :"الحمدلله، تشرفت بتمثيل المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للمنتخبات، وهذا المكان الذي يليق في وطني ولله الحمد، أشكر أخي مساعد شريك الإنجاز وإن شاء الله القادم أفضل".

