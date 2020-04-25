محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204 سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.العراق فيروس كورونا الجديد 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 12:36 AM Advertisements "الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204 العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات. الكلمات المفتاحية ، العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.